В Калининградской области число вакансий в сфере туризма выросло в октябре

В Калининградской области в минувшем месяце на 42% увеличилось число вакансий для сотрудников из сфер туризма и ресторанного бизнеса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Число таких вакансий в регионе, согласно данным сервиса по поиску работы HeadHunter, достигло 565. Об этом пишет «Янтарный край».

Рост таких позиций наблюдается в целом по России в преддверии ноябрьских и новогодних праздников, а также зимних каникул. В октябре российские компании из туристической сферы разместили порядка 70 тыс. вакансий, что на 5% больше, чем месяц назад, а также на 47% больше, чем за тот же период 2022 года. Это 5,2% от всего объёма вакантных позиций.

Чаще всего работодатели из Калининграда ищут поваров, официантов, менеджеров по туризму. Также востребованы менеджеры ресторанов, хостес и уборщики.

Зарплаты для специалистов туристического сектора в регионе начинаются от 34 627 рублей.

Ранее progorod43 сообщал, что вакансия плотника-кровельщика названа самой высокооплачиваемой в Кирове.