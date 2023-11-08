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В Ульяновске запустили конкурс молодёжных проектов

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В Ульяновске начался Губернский конкурс молодёжных проектов. Участвовать в нём могут жители региона в возрасте 14—35 лет.
В Ульяновске запустили конкурс молодёжных проектов
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru.

В конкурсе заявлены десять номинаций. Жюри будет оценивать проекты по следующим критериям — актуальность, креативность, эффективность, профессионализм, адресность, тиражируемость, масштабность и публичность.

Победители получат премию в размере 150 тыс. рублей, лауреаты второй степени — 90 тыс. рублей, третьей степени — 60 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что девять свердловских школьников выиграли по одному миллиону рублей во всероссийском конкурсе «Большая перемена».

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