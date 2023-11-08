В Ульяновске запустили конкурс молодёжных проектов
- РИА Новости
Об этом сообщает mosaica.ru.
В конкурсе заявлены десять номинаций. Жюри будет оценивать проекты по следующим критериям — актуальность, креативность, эффективность, профессионализм, адресность, тиражируемость, масштабность и публичность.
Победители получат премию в размере 150 тыс. рублей, лауреаты второй степени — 90 тыс. рублей, третьей степени — 60 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что девять свердловских школьников выиграли по одному миллиону рублей во всероссийском конкурсе «Большая перемена».