Девять свердловских школьников выиграли по миллиону рублей в «Большой перемене»
- РИА Новости
Об этом сообщило URA.RU.
«Свой первый миллион они смогут вложить в образование, приобретение жилья или в создание стартапа» — отмечает агентство.
Конкурс является проектом платформы «Россия — страна возможностей». Его участники выполняют задания и разрабатывают проекты. Основными темами конкурса в этом году стали традиционные ценности, патриотизм и национальная идентичность России.
В августе житель Московского региона выиграл более 492 млн рублей в «Спортлото «4 из 20».