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Девять свердловских школьников выиграли по миллиону рублей в «Большой перемене»

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Девять десятиклассников из Екатеринбурга, Лесного, Нижнего Тагила, Волчанска, Новоуральска и Первоуральска выиграли по одному миллиону рублей во всероссийском конкурсе «Большая перемена».
Девять свердловских школьников выиграли по миллиону рублей в «Большой перемене»
  • РИА Новости

Об этом сообщило URA.RU.

«Свой первый миллион они смогут вложить в образование, приобретение жилья или в создание стартапа» — отмечает агентство.

Конкурс является проектом платформы «Россия — страна возможностей». Его участники выполняют задания и разрабатывают проекты. Основными темами конкурса в этом году стали традиционные ценности, патриотизм и национальная идентичность России.

В августе житель Московского региона выиграл более 492 млн рублей в «Спортлото «4 из 20».

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