Очевидцы: напавший на людей с мачете мужчина устроил истерику в здании ФМС
- РИА Новости
«Они убили, они закололи всех. Всех закололи, какие-то зомби ходят», — кричал он уже после задержания.
8 ноября в Московской области судебный пристав задержал нападавшего на прохожих с ножом мужчину. Злоумышленник попытался напасть на полицейских, однако в него произвели несколько выстрелов.
Следственный комитет сообщил, что злоумышленник напал на женщину с ребёнком.
Как рассказал RT очевидец, ребёнок отделался испугом и шоком, у девушки сотрясение.