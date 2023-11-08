Очевидцы: напавший на людей с мачете мужчина устроил истерику в здании ФМС

Мужчину, который напал на прохожих в подмосковных Люберцах, зовут Роман Концелидзе, сначала он устроил истерику в здании ФМС, а потом вышел на улицу. Об этом рассказали RT очевидцы.

«Они убили, они закололи всех. Всех закололи, какие-то зомби ходят», — кричал он уже после задержания.

8 ноября в Московской области судебный пристав задержал нападавшего на прохожих с ножом мужчину. Злоумышленник попытался напасть на полицейских, однако в него произвели несколько выстрелов.

Следственный комитет сообщил, что злоумышленник напал на женщину с ребёнком.

Как рассказал RT очевидец, ребёнок отделался испугом и шоком, у девушки сотрясение.