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Очевидцы: напавший на людей с мачете мужчина устроил истерику в здании ФМС

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Мужчину, который напал на прохожих в подмосковных Люберцах, зовут Роман Концелидзе, сначала он устроил истерику в здании ФМС, а потом вышел на улицу. Об этом рассказали RT очевидцы.
Очевидцы: напавший на людей с мачете мужчина устроил истерику в здании ФМС
  • РИА Новости

«Они убили, они закололи всех. Всех закололи, какие-то зомби ходят», — кричал он уже после задержания.

8 ноября в Московской области судебный пристав задержал нападавшего на прохожих с ножом мужчину. Злоумышленник попытался напасть на полицейских, однако в него произвели несколько выстрелов.

Следственный комитет сообщил, что злоумышленник напал на женщину с ребёнком.

Как рассказал RT очевидец, ребёнок отделался испугом и шоком, у девушки сотрясение.

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