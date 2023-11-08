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В Подмосковье пристав со стрельбой задержал нападавшего на прохожих мужчину

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В Московской области судебный пристав задержал нападавшего на прохожих с ножом мужчину, по нему был открыт огонь, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
В Подмосковье пристав со стрельбой задержал нападавшего на прохожих мужчину
  • РИА Новости

В соцсетях появилось видео, на котором мужчина разгуливает по улице с длинным ножом, а его преследуют сотрудники полиции. Злоумышленник попытался напасть на них, однако в него произвели несколько выстрелов.

По информации собеседника ТАСС, инцидент произошёл рядом с отделом судебных приставов в Люберцах.

«Неизвестный напал с ножом на проходившую женщину. Сотрудник службы судебных приставов услышал крики, вышел на улицу, увидел злоумышленника и применил табельное оружие и наручники», — сказал источник.

Официальных комментариев не приводится.

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