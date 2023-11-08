В Подмосковье пристав со стрельбой задержал нападавшего на прохожих мужчину
- РИА Новости
В соцсетях появилось видео, на котором мужчина разгуливает по улице с длинным ножом, а его преследуют сотрудники полиции. Злоумышленник попытался напасть на них, однако в него произвели несколько выстрелов.
По информации собеседника ТАСС, инцидент произошёл рядом с отделом судебных приставов в Люберцах.
«Неизвестный напал с ножом на проходившую женщину. Сотрудник службы судебных приставов услышал крики, вышел на улицу, увидел злоумышленника и применил табельное оружие и наручники», — сказал источник.
Официальных комментариев не приводится.