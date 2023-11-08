СК отправил криминалистов на место нападения мужчины с мачете в Люберцах
- РИА Новости
«В следственный отдел по г. Люберцы ГСУ СК России по Московской области поступило сообщение о нападении мужчины на женщину и 14-летнего подростка на одной из улиц в городе Люберцы», — сообщает СК.
8 ноября в Московской области судебный пристав задержал нападавшего на прохожих с ножом мужчину.
Злоумышленник попытался напасть на полицейских, однако в него произвели несколько выстрелов.
Как рассказал RT очевидец, ребёнок отделался испугом и шоком, у девушки сотрясение.