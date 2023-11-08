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СК отправил криминалистов на место нападения мужчины с мачете в Люберцах

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Следственный комитет подтвердил, что в Люберцах неизвестный напал на женщину с ребёнком. На место происшествия выехали следователи и криминалисты.
СК отправил криминалистов на место нападения мужчины с мачете в Люберцах
  • РИА Новости

«В следственный отдел по г. Люберцы ГСУ СК России по Московской области поступило сообщение о нападении мужчины на женщину и 14-летнего подростка на одной из улиц в городе Люберцы», — сообщает СК.

8 ноября в Московской области судебный пристав задержал нападавшего на прохожих с ножом мужчину.

Злоумышленник попытался напасть на полицейских, однако в него произвели несколько выстрелов.

Как рассказал RT очевидец, ребёнок отделался испугом и шоком, у девушки сотрясение.

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