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Специалист Ломоносов: сейчас для вируса гриппа наступили благоприятные условия

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Анастасия Румянцева
Заместитель руководителя рабочей группы НТИ HealthNet («Хелснет») по направлению «Биомедицина» Андрей Ломоносов рассказал в беседе с RT, что грипп — это сезонное заболевание волнового типа. Как пояснил специалист, сейчас для вируса наступили благоприятные условия в связи с похолоданием.
Специалист Ломоносов: сейчас для вируса гриппа наступили благоприятные условия
  • Gettyimages.ru

«И несмотря на то, что в новостях присутствует информация о выявлении гонконгского субтипа вируса (H3N2), на данный момент всё же рано говорить о том, что именно он будет превалировать в этом сезоне», — добавил научный консультант АО «Р-Фарм».

По его словам, обычно в России циркулирует комбинация из субтипов вирусов, в которых большая половина — вирусы типа А, меньшая половина представлена типом B, который протекает легче.

«Вирус циркулирует постоянно, меняется соотношение субтипов, и, по данным последних месяцев, скорее ожидаем, что тип А будет представлен или субтипом H1N1, c которым мы знакомы с прошлого сезона, или Н3N2. Об этом же говорят рекомендации ВОЗ по составу вакцины от гриппа. Именно эти субтипы рекомендованы ко включению в обновлённую для этого года вакцину. По данным мониторинга ВОЗ для Евразийского региона, сейчас примерно равное распределение между частотой гонконгского субтипа (А/Н3N2) и «свиным гриппом» субтипа А/H1N1», — объяснил специалист.

Чтобы защититься, лучше всего вакцинироваться, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, трёхвалентной вакциной, содержащей субтипы А/H1N1 и А/H3N2, посоветовал Ломоносов.

«Можно использовать респираторы и в целом придерживаться всех рекомендаций, уже знакомых нам как рекомендации для защиты от передачи коронавируса в период пандемии», — заключил собеседник RT. 

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с RT рассказал об особенностях гонконгского гриппа, случаи заболевания которым ранее были выявлены в нескольких регионах России.

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