В Петербурге предложили ввести обязательное страхование для электросамокатчиков

Депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилёв разработал проект изменений в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Об этом сообщает «Парламентская газета».

По мнению депутата, владельцев электросамокатов, гироскутеров и моноколёс также надо обязательно страховать, так как эти СИМ с 1 марта 2023 года отнесены к транспортным средствам.

Также предлагается учесть особенности страхования лиц, которые пользуются арендованными СИМ в течение короткого промежутка времени.

Их цель — чтобы юрлица и ИП заключали обязательный договор с профессиональными страховыми компаниями.

«Срок действия договора обязательного страхования будет равен периоду использования арендатором средства индивидуальной мобильности до момента завершения поездки», — сказал Цивилёв.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили повысить штрафы для электросамокатчиков.