В Петербурге предложили ввести обязательное страхование для электросамокатчиков
- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета».
По мнению депутата, владельцев электросамокатов, гироскутеров и моноколёс также надо обязательно страховать, так как эти СИМ с 1 марта 2023 года отнесены к транспортным средствам.
Также предлагается учесть особенности страхования лиц, которые пользуются арендованными СИМ в течение короткого промежутка времени.
Их цель — чтобы юрлица и ИП заключали обязательный договор с профессиональными страховыми компаниями.
«Срок действия договора обязательного страхования будет равен периоду использования арендатором средства индивидуальной мобильности до момента завершения поездки», — сказал Цивилёв.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили повысить штрафы для электросамокатчиков.