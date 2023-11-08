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В Петербурге предложили ввести обязательное страхование для электросамокатчиков

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Депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилёв разработал проект изменений в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
В Петербурге предложили ввести обязательное страхование для электросамокатчиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

По мнению депутата, владельцев электросамокатов, гироскутеров и моноколёс также надо обязательно страховать, так как эти СИМ с 1 марта 2023 года отнесены к транспортным средствам.

Также предлагается учесть особенности страхования лиц, которые пользуются арендованными СИМ в течение короткого промежутка времени.

Их цель — чтобы юрлица и ИП заключали обязательный договор с профессиональными страховыми компаниями.

«Срок действия договора обязательного страхования будет равен периоду использования арендатором средства индивидуальной мобильности до момента завершения поездки», — сказал Цивилёв.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили повысить штрафы для электросамокатчиков.

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