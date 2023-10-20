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В Госдуме предложили повысить штрафы для электросамокатчиков

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Депутат Госдумы, член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин заявил, что в нижней палате парламента изучают вопрос о повышении штрафов для электросамокатчиков.
В Госдуме предложили повысить штрафы для электросамокатчиков
  • РИА Новости

«В Госдуме обсуждаются разные варианты ужесточения требований к тем людям, кто пользуется средствами индивидуальной мобильности. Это и градация штрафов за превышение скорости… Чем больше превысил скорость, тем больше штраф», — сообщил он в беседе с НСН.

По его словам, в настоящее время штрафы составляют от 800 до 1500 рублей, их предлагается повысить до 5000.

«Также предлагается штрафовать тех людей, кто сегодня ездит на электросамокате вдвоём — до 2 тыс. рублей», — уточнил Гарин.

Как отметил депутат, парламентарии готовы рассматривать вопрос о повышении возраста, с которого можно управлять электросамокатами, особенно мощными.

Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин заявил о разработке законопроекта с изменениями в КоАП, которые связаны с вопросами регулирования средств индивидуальной мобильности (СИМ). В осеннюю сессию документ планируется внести в Госдуму.

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