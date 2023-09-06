Сенатор Шейкин рассказал об инициативах по регулированию СИМ

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин заявил о разработке законопроекта с изменениями в КоАП, которые связаны с вопросами регулирования средств индивидуальной мобильности (СИМ). В осеннюю сессию документ планируется внести в Госдуму.

«Законопроект определяет новые составы правонарушений и меры наказания для пользователей СИМ», — сказал Шейкин в беседе с «Парламентской газетой».

В частности, предложено ввести градацию штрафов в зависимости от превышения установленного ограничения скорости — от 800 до 5000 рублей.

За передвижение на самокате одновременно двух и более лиц штраф может составить 2000 рублей.

Если пользователь СИМ создаёт помехи при движении для пешеходов, штраф может быть установлен на уровне не ниже 2000 рублей.

«Кроме того, мы обсуждаем ограничение скорости самокатов до 10 км/ч в общественных местах, на тротуарах; вопросы страхования потерпевших от последствий столкновения с СИМ; системы мониторинга за использованием требований законодательства; передачу данных правоохранительным органам о владельцах, скорости, местонахождении электросамокатов», — сообщил сенатор.

По его словам, законопроект предполагает равную ответственность и ограничения для кикшеринговых пользователей и частных владельцев электросамокатов.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виталий Ефимов выразил мнение, что в случае с электросамокатами нужно создать условия для их безопасного использования.

Также депутат ГД от партии «Новые люди» Владислав Даванков внёс законопроект, который предполагает, что местные власти могут запрещать использование электросамокатов или вводить ограничения скорости с согласия жителей.