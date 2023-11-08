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Эффективность вакцины «Спутник V» против летальных случаев составила 90%

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Эффективность антикоронавирусной вакцины «Спутник V» против летальных случаев при заболевании COVID-19 составила 90%.
Эффективность вакцины «Спутник V» против летальных случаев составила 90%
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заведующую лабораторией государственной коллекции вирусов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, одного из разработчиков «Спутника V» Инну Должикову.

По её словам, была проведена оценка эффективности препарата с исходным антигенным составом за весь период пандемии.

«Несмотря на то что уровень защиты вакцины от инфекции изменился из-за появления новых вариантов вируса, «Спутник V» обеспечивает надёжную защиту от летальных случаев на уровне 90% и защиту от госпитализаций на уровне более 80%», — сказала Должикова.

По её словам, таким образом препарат по-прежнему защищает вакцинированных.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов рассказал в беседе с RT, что вакцина «Спутник» с новым антигенным составом прошла доклинические испытания.

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