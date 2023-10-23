Вакцина «Спутник» с новым антигенным составом прошла доклинические испытания

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов рассказал в беседе с RT, что вакцина «Спутник» с новым антигенным составом на настоящий момент прошла доклинические испытания.

«Они были завершены летом этого года, после чего разработчики получили финансирование и разрешение на проведение клинических исследований. Сегодня клинические исследования проводятся совместно с Департаментом здравоохранения города Москвы, ориентировочный срок завершения наблюдения за участниками клинического исследования — около четырёх недель», — пояснил он.

Отмечается, что этап клинических исследований позволяет подтвердить безопасность и эффективность исследуемого препарата.

«С правовой точки зрения сегодня ничто не сдерживает производство: Национальный исследовательский центр им. Н.Ф. Гамалеи может производить вакцину уже сейчас, чтобы с момента завершения клинических исследований её выпустить, — это их полномочия, так как у них есть в том числе и необходимые производственные мощности», — заявил Чуланов.

По его словам, если клиническая эффективность и безопасность вакцины будет подтверждена, а академик Гинцбург выразил в этом уверенность, вакцина может быть сразу введена в гражданский оборот.

«При этом отмечу, что в настоящее время в стране не наблюдается активного роста заболеваемости и, что особенно важно, значительного роста числа госпитализаций», — заключил специалист.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от COVID-19 «Спутник V» потеряла эффективность в борьбе с новым штаммом.