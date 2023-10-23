Гинцбург: «Спутник V» утратил способность защищать от новых штаммов COVID-19
- РИА Новости
Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».
По словам Гинцбурга, первоначальный вариант «Спутника V» был эффективен первые два года, но, начиная с лета прошлого года, когда появились новые штаммы болезни, действенность препарата стала падать.
Он также напомнил, что пандемию COVID-19 нельзя считать завершённой.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН выразил мнение, что от гриппа и COVID-19 желательно вакцинироваться раз в год.