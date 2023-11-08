Выгорание и стресс стали самыми частыми проблемами россиян на работе в 2023 году

Российские работодатели, принявшие участие в новом исследовании, рассказали, с какими проблемами сотрудников сталкивались чаще всего в текущем году.

Так, в ряду основных проблем 18% назвали выгорание, 16% — сильный стресс, и ещё 7% — снижение вовлечённости сотрудников в работу, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Группы Ренессанс страхование» (MOEX: RENI).

Лишь 20% опрошенных работодателей отслеживают психологический настрой своих сотрудников, а каждый седьмой из них (14%) делает выводы, основываясь на внутренних опросах.

«Реальные топ-5 причин токсичного климата, с которыми приходится работать психологам по программе well-being, — это выгорание (18% случаев), высокий уровень стресса (16%) и тревожности (14%), отсутствие у руководителей знаний и навыков по профилактике ментальных проблем в команде (14%), а также снижение вовлечённости в работу (7%)», — прокомментировала управляющий директор по ДМС «Ренессанс Страхование» Юлия Галаничева.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН заявила, что длительный прессинг на работе может привести к проблемам со здоровьем.