RT в Telegram
Подпишись

В ЯНАО выдали более 1350 сертификатов молодожёнам с мая

Короткая ссылка
В Ямало-Ненецком автономном округе выдали 1357 сертификатов молодым семьям, планирующим стать родителями. Такие документы предоставляются с мая.
В ЯНАО выдали более 1350 сертификатов молодожёнам с мая
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

«Сертификат молодожёнов даёт возможность посетить профильных врачей и пройти углублённое обследование репродуктивной системы. Это позволяет не только грамотно подойти к вопросу планирования беременности, но и своевременно выявить возможные патологии у потенциальных родителей», — отмечается в сообщении.

Пройти обследование могут супруги, вступившие в брак с начала 2023 года.

Ранее сообщалось, что выплату при рождении ребёнка в Приморье получили почти 8 тыс. семей в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить