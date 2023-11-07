В ЯНАО выдали более 1350 сертификатов молодожёнам с мая
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Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.
«Сертификат молодожёнов даёт возможность посетить профильных врачей и пройти углублённое обследование репродуктивной системы. Это позволяет не только грамотно подойти к вопросу планирования беременности, но и своевременно выявить возможные патологии у потенциальных родителей», — отмечается в сообщении.
Пройти обследование могут супруги, вступившие в брак с начала 2023 года.
Ранее сообщалось, что выплату при рождении ребёнка в Приморье получили почти 8 тыс. семей в 2023 году.