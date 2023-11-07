В ЯНАО выдали более 1350 сертификатов молодожёнам с мая

В Ямало-Ненецком автономном округе выдали 1357 сертификатов молодым семьям, планирующим стать родителями. Такие документы предоставляются с мая.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

«Сертификат молодожёнов даёт возможность посетить профильных врачей и пройти углублённое обследование репродуктивной системы. Это позволяет не только грамотно подойти к вопросу планирования беременности, но и своевременно выявить возможные патологии у потенциальных родителей», — отмечается в сообщении.

Пройти обследование могут супруги, вступившие в брак с начала 2023 года.

Ранее сообщалось, что выплату при рождении ребёнка в Приморье получили почти 8 тыс. семей в 2023 году.