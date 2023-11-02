Выплату при рождении ребёнка в Приморье получили почти 8 тысяч семей в 2023 году

В Приморском крае единовременную выплату при рождении ребёнка в 2023 году получили 7811 семей. На эти меры поддержки направили более 211 млн рублей.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В 2023 году размер выплаты в Приморском крае с учётом районного коэффициента 1,2 равен 27 490 рублей.

На территориях, приравненных к районам Крайнего Севера, применяется коэффициент 1,3. Единовременная выплата составляет 29 781 рубль.

Льгота предоставляется на каждого ребёнка и полагается всем семьям независимо от уровня дохода. Получить средства могут также опекуны, усыновители или приёмные родители.

Для получения выплаты работающим родителям следует обратиться к работодателю, а неработающим — подать заявление в клиентскую службу отделения Социального фонда России по Приморскому краю или МФЦ.

Также выплату можно оформить через портал госуслуг.

Ранее сообщалось, что выплату на новорождённого в Подмосковье получили 50 тыс. семей с начала года.