Выплату при рождении ребёнка в Приморье получили почти 8 тысяч семей в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
В 2023 году размер выплаты в Приморском крае с учётом районного коэффициента 1,2 равен 27 490 рублей.
На территориях, приравненных к районам Крайнего Севера, применяется коэффициент 1,3. Единовременная выплата составляет 29 781 рубль.
Льгота предоставляется на каждого ребёнка и полагается всем семьям независимо от уровня дохода. Получить средства могут также опекуны, усыновители или приёмные родители.
Для получения выплаты работающим родителям следует обратиться к работодателю, а неработающим — подать заявление в клиентскую службу отделения Социального фонда России по Приморскому краю или МФЦ.
Также выплату можно оформить через портал госуслуг.
Ранее сообщалось, что выплату на новорождённого в Подмосковье получили 50 тыс. семей с начала года.