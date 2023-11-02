RT в Telegram
Подпишись

Выплату при рождении ребёнка в Приморье получили почти 8 тысяч семей в 2023 году

Короткая ссылка
В Приморском крае единовременную выплату при рождении ребёнка в 2023 году получили 7811 семей. На эти меры поддержки направили более 211 млн рублей.
Выплату при рождении ребёнка в Приморье получили почти 8 тысяч семей в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В 2023 году размер выплаты в Приморском крае с учётом районного коэффициента 1,2 равен 27 490 рублей.

На территориях, приравненных к районам Крайнего Севера, применяется коэффициент 1,3. Единовременная выплата составляет 29 781 рубль.

Льгота предоставляется на каждого ребёнка и полагается всем семьям независимо от уровня дохода. Получить средства могут также опекуны, усыновители или приёмные родители.

Для получения выплаты работающим родителям следует обратиться к работодателю, а неработающим — подать заявление в клиентскую службу отделения Социального фонда России по Приморскому краю или МФЦ.

Также выплату можно оформить через портал госуслуг.

Ранее сообщалось, что выплату на новорождённого в Подмосковье получили 50 тыс. семей с начала года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить