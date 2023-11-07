Путин обсудит с правительством борьбу с онкологическими заболеваниями в России

Президент России Владимир Путин 8 ноября в режиме видеоконференции проведёт совещание с членами правительства, сообщили в Кремле.

«Основная тема обсуждения — меры по борьбе с онкологическими заболеваниями... Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов», — говорится в заявлении.

Докладчиками выступят глава Минпромторга России Денис Мантуров и глава Минздрава Михаил Мурашко.

Ранее Мурашко заявил, что благодаря поддержке отечественных производителей лекарств удаётся снижать стоимость онкопрепаратов.

Также сообщалось, что российские учёные завершают клинические исследования отечественной разработки против запущенных форм меланомы. Заключительная фаза исследования стартовала в Институте персонализированной онкологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России.