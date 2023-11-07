В Госдуме предложили МЧС рассылать уведомления о магнитных бурях

Вице-спикер Государственной думы, депутат партии «Новые люди» Владислав Даванков направил главе МЧС Александру Куренкову предложение рассылать россиянам уведомления о магнитных бурях. RT ознакомился с письмом.

Депутат ссылается на Минздрав, объясняя, что метеочувствительные категории граждан ощущают ухудшение состояния здоровья во время магнитных бурь.

«Повышенная метеочувствительность отмечается среди лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями (80—82%), заболеваниями опорно-двигательной системы (72—74%) и бронхолёгочными заболеваниями (60—64%). В такие дни у таких граждан отмечается повышенный риск обострения заболевания, скачки артериального давления, упадок сил, головная боль, нарушения сна, перемены настроения», — отмечается в письме.

Даванков уточнил, что в России с 2020 года успешно функционирует система смс-оповещения МЧС об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

«Считаю необходимым рассмотреть возможность предоставить гражданам право получать смс-уведомления о наступлении магнитных бурь на добровольной основе. Гражданин мог бы иметь право обратиться в МЧС и предоставить свой номер телефона, чтобы на него отправлялись смс-сообщения от МЧС о наступающих магнитных бурях», — предложил депутат.

По его мнению, это поможет метеозависимым людям подготовиться к негативному воздействию на организм магнитных бурь, скорректировать дозу лекарств и предотвратить возможные обострения хронических заболеваний.

Ранее директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов заявил, что число магнитных бурь должно увеличиться в ближайшее время.