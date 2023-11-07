RT в Telegram
Подпишись

В Госдуме предложили МЧС рассылать уведомления о магнитных бурях

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Вице-спикер Государственной думы, депутат партии «Новые люди» Владислав Даванков направил главе МЧС Александру Куренкову предложение рассылать россиянам уведомления о магнитных бурях. RT ознакомился с письмом.
В Госдуме предложили МЧС рассылать уведомления о магнитных бурях
  • РИА Новости

Депутат ссылается на Минздрав, объясняя, что метеочувствительные категории граждан ощущают ухудшение состояния здоровья во время магнитных бурь.

«Повышенная метеочувствительность отмечается среди лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями (80—82%), заболеваниями опорно-двигательной системы (72—74%) и бронхолёгочными заболеваниями (60—64%). В такие дни у таких граждан отмечается повышенный риск обострения заболевания, скачки артериального давления, упадок сил, головная боль, нарушения сна, перемены настроения», — отмечается в письме.

Даванков уточнил, что в России с 2020 года успешно функционирует система смс-оповещения МЧС об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

«Считаю необходимым рассмотреть возможность предоставить гражданам право получать смс-уведомления о наступлении магнитных бурь на добровольной основе. Гражданин мог бы иметь право обратиться в МЧС и предоставить свой номер телефона, чтобы на него отправлялись смс-сообщения от МЧС о наступающих магнитных бурях», —  предложил депутат.

По его мнению, это поможет метеозависимым людям подготовиться к негативному воздействию на организм магнитных бурь, скорректировать дозу лекарств и предотвратить возможные обострения хронических заболеваний.

Ранее директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов заявил, что число магнитных бурь должно увеличиться в ближайшее время.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить