Более 12 млн диагнозов поставили московские врачи с помощью ИИ за три года

Во всех взрослых поликлиниках Москвы заработал новый сервис на базе искусственного интеллекта, внедрённый для помощи врачам в постановке диагноза и анализе данных электронной медкарты пациента за последние два года.

Об этом сообщает НСН.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что цифровой помощник создан в рамках масштабного сотрудничества и объединения экспертизы инженеров правительства Москвы и Сбера, а также высококвалифицированных медиков.

По её словам, ИИ ассистирует врачу и даёт второе мнение в случае подозрений на одно из 95 серьёзных заболеваний, требующих диспансерного наблюдения. Точность сервиса составляет до 87%. При этом заключительное решение всегда принимает врач.

Систему поддержки принятия врачебных решений внедрили в работу московских взрослых поликлиник в октябре 2020 года. С умным помощником медики поставили уже более 12 млн предварительных диагнозов.

Ранее Анастасия Ракова рассказала, что в Москве запустили новый комплексный сервис на основе искусственного интеллекта, способный выявлять несколько заболеваний на компьютерной томограмме.