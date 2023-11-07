RT в Telegram
Подпишись

Рекрутеры рассказали об увеличении числа выгоревших сотрудников в 2023 году

Короткая ссылка
Работодатели из разных регионов страны, принявшие участие в новом исследовании, рассказали о поведении своих сотрудников в 2023 году.
Рекрутеры рассказали об увеличении числа выгоревших сотрудников в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру».

Большинство работодателей (55%) отметили, что в текущем году у их подчинённых повысились зарплатные ожидания, а также запрос на сумму премиальных. В 12% компаний сотрудники стали чаще просить повышения в должности.

Кроме того, 45% рекрутеров констатировали увеличение количества выгоревших сотрудников. 39% опрошенных считают, что в 2023 году работники более активно увольнялись по сравнению с прошлым годом.

Четверть участников исследования (25%) уверены, что их кадры стали больше лениться и меньше работать. А 17% работодателей отметили снижение вовлечённости и лояльности сотрудников к компании.

Ранее «Янтарный край» со ссылкой на HeadHunter сообщал, что в Калининградской области по итогам II квартала 2023 года зарегистрировали рост медианной зарплаты в предлагаемых работодателями вакансиях по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить