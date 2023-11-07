Рекрутеры рассказали об увеличении числа выгоревших сотрудников в 2023 году

Работодатели из разных регионов страны, принявшие участие в новом исследовании, рассказали о поведении своих сотрудников в 2023 году.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру».

Большинство работодателей (55%) отметили, что в текущем году у их подчинённых повысились зарплатные ожидания, а также запрос на сумму премиальных. В 12% компаний сотрудники стали чаще просить повышения в должности.

Кроме того, 45% рекрутеров констатировали увеличение количества выгоревших сотрудников. 39% опрошенных считают, что в 2023 году работники более активно увольнялись по сравнению с прошлым годом.

Четверть участников исследования (25%) уверены, что их кадры стали больше лениться и меньше работать. А 17% работодателей отметили снижение вовлечённости и лояльности сотрудников к компании.

Ранее «Янтарный край» со ссылкой на HeadHunter сообщал, что в Калининградской области по итогам II квартала 2023 года зарегистрировали рост медианной зарплаты в предлагаемых работодателями вакансиях по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.