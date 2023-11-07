Учёные института РАН внедряют мискантус в сельхозкультуру России
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.
По данным агентства, это многолетнее травянистое растение можно эффективно перерабатывать в целлюлозу.
По словам учёных, получать целлюлозу в результате его обработки технологически гораздо легче, чем из древесины. Так, с одного гектара плантаций можно без дополнительных затрат получать в среднем до 4 т целлюлозы.
Отмечается, что на сегодняшний день в России формируется сеть предприятий по производству и переработке мискантуса.
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