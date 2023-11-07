Учёные института РАН внедряют мискантус в сельхозкультуру России

Учёные ИЦиГ СО РАН внедряют в сельское хозяйство России новую экзотическую культуру — мискантус.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

По данным агентства, это многолетнее травянистое растение можно эффективно перерабатывать в целлюлозу.

По словам учёных, получать целлюлозу в результате его обработки технологически гораздо легче, чем из древесины. Так, с одного гектара плантаций можно без дополнительных затрат получать в среднем до 4 т целлюлозы.

Отмечается, что на сегодняшний день в России формируется сеть предприятий по производству и переработке мискантуса.

Ранее российский президент Владимир Путин положительно оценил ситуацию в экономике России.

Также сообщалось, что 8—10 ноября в Новосибирске состоятся Международная выставка «Сибирская аграрная неделя» и Новосибирский агропродовольственный форум.