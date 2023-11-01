Международная агропромышленная выставка пройдёт 8—10 ноября в Новосибирске

Международная выставка «Сибирская аграрная неделя» и Новосибирский агропродовольственный форум пройдут 8—10 ноября.

Об этом сообщает Сиб.фм.

В Новосибирск приедут представители более 350 компаний из России, Белоруссии, Китая и других стран.

«Изюминкой этого года является участие компании из Китая. Наши надёжные партнёры — компании из Беларуси — также представят свои достижения на нашей выставке. Количество участников — рекордное», — заявила руководитель выставки Елена Сайгашова.

Форум объединит представителей отраслевых министерств федерального и регионального уровней, а также ведущих экспертов и учёных, представителей отраслевых ассоциаций и союзов.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области число вакансий в сфере сельского хозяйства в сентябре увеличилось на рекордные 71,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.