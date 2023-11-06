В Госдуму внесли проект о продаже алкоголя в аэропортах на рейсах по России
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Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
Отмечается, что инициатива направлена на поддержку операторов международных российских аэропортов и владельцев магазинов беспошлинной торговли.
Законопроект вводит разрешение на продажу алкоголя до 30 июня 2026 года в магазинах, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов и в залах выдачи багажа прилётов внутренних рейсов.
Ранее сообщалось, что магазины дьюти-фри в России попросили о поддержке на фоне санкций.
Также поступала информация, что в Петербурге и Москве появятся магазины беспошлинной торговли для иностранных дипломатов.