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В Госдуму внесли проект о продаже алкоголя в аэропортах на рейсах по России

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Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, предполагающий временное разрешение на продажу алкоголя в расположенных в аэропортах магазинах для пассажиров, летающих по России.
В Госдуму внесли проект о продаже алкоголя в аэропортах на рейсах по России
  • Gettyimages.ru
  • © Caia Image

Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Отмечается, что инициатива направлена на поддержку операторов международных российских аэропортов и владельцев магазинов беспошлинной торговли.

Законопроект вводит разрешение на продажу алкоголя до 30 июня 2026 года в магазинах, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов и в залах выдачи багажа прилётов внутренних рейсов.

Ранее сообщалось, что магазины дьюти-фри в России попросили о поддержке на фоне санкций.

Также поступала информация, что в Петербурге и Москве появятся магазины беспошлинной торговли для иностранных дипломатов.

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