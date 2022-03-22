РБК: магазины дьюти-фри в России попросили о поддержке на фоне санкций
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Как заявил президент общественной организации «Опора России» Александр Калинин, организация намерена вскоре инициировать обсуждение в кабмине вопроса о поддержке магазинов дьюти-фри.
По словам исполнительного директора Евразийской ассоциации беспошлинной торговли Фатимы Дзоблаевой, на фоне геополитической ситуации сфера беспошлинной торговли оказалась в «самом критическом положении».
По её словам, отрасль остро нуждается в адресных мерах поддержки.
Как заявил Калинин, конкретные меры нужно обсуждать с кабмином. При этом он считает, что это могут быть льготные кредиты, гранты, налоговые каникулы либо освобождение от арендной платы со стороны аэропортов.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что за неделю правительство разработало ещё один пакет предложений по поддержке экономики в условиях внешнего давления.