РБК: магазины дьюти-фри в России попросили о поддержке на фоне санкций 

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Магазины дьюти-фри в России попросили правительство оказать им поддержку из-за санкций и сокращения потока пассажиров. Об этом пишет РБК.
РБК: магазины дьюти-фри в России попросили о поддержке на фоне санкций 
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Как заявил президент общественной организации «Опора России» Александр Калинин, организация намерена вскоре инициировать обсуждение в кабмине вопроса о поддержке магазинов дьюти-фри.

По словам исполнительного директора Евразийской ассоциации беспошлинной торговли Фатимы Дзоблаевой, на фоне геополитической ситуации сфера беспошлинной торговли оказалась в «самом критическом положении».

По её словам, отрасль остро нуждается в адресных мерах поддержки. 

Как заявил Калинин, конкретные меры нужно обсуждать с кабмином. При этом он считает, что это могут быть льготные кредиты, гранты, налоговые каникулы либо освобождение от арендной платы со стороны аэропортов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что за неделю правительство разработало ещё один пакет предложений по поддержке экономики в условиях внешнего давления.

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