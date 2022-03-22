Кабмин России разработал новые меры поддержки экономики

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За неделю правительство разработало ещё один пакет предложений по поддержке экономики в условиях внешнего давления, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Кабмин России разработал новые меры поддержки экономики
  • © РИА Новости / Александр Астафьев

«Он состоит из мер, многие из которых обсуждались на совещании у президента. Все они детально продуманы и охватывают несколько сфер», — уточнил он.

Как сообщает РИА Новости, будет донастроена спецпрограмма стимулирования разработки отечественными предприятиями конструкторской документации. Соответствующий проект постановления был внесён в кабмин.

Кроме того, рассмотрят предложение о расширении поддержки малого и среднего бизнеса через офсетные контракты. По словам Мишустина, такие соглашения гарантируют рынок сбыта на определённый период инвесторам, которые реализуют значимые для регионов проекты в рамках госзакупок.

«Предложено снизить здесь минимальный входной порог по объёму инвестиций с 1 млрд до 100 млн рублей и разрешить строить новое предприятие в одном субъекте Российской Федерации, а заключать договор о гарантийной покупке в другом», — пояснил премьер-министр.

Также, по его словам, могут расширить список регионов, которым выделяются федеральные субсидии на создание промышленных и технопарков.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов в интервью RT Arabic рассказал о мерах поддержки отечественной экономики в условиях антироссийских санкций.

Он отметил, что правительством была презентована программа реализации антикризисных мер на сумму более 1 трлн рублей.

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