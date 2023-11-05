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Полиция задержала 201 человека после беспорядков в аэропорту Махачкалы

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После беспорядков в аэропорту Махачкалы задержали 201 человека.
Полиция задержала 201 человека после беспорядков в аэропорту Махачкалы
  • РИА Новости

Об этом сообщили в ГУ МВД России.

«За нарушения общественного порядка полицией задержан 201 гражданин», — говорится в сообщении.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что власти России отреагируют на события в Дагестане в соответствии с законом.

Глава Дагестана Сергей Меликов высмеял и подверг критике участника беспорядков в Махачкале, который занимался «поисками евреев» в турбине самолёта, приземлившегося в аэропорту города.

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