Полиция задержала 201 человека после беспорядков в аэропорту Махачкалы

После беспорядков в аэропорту Махачкалы задержали 201 человека.

Об этом сообщили в ГУ МВД России.

«За нарушения общественного порядка полицией задержан 201 гражданин», — говорится в сообщении.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что власти России отреагируют на события в Дагестане в соответствии с законом.

Глава Дагестана Сергей Меликов высмеял и подверг критике участника беспорядков в Махачкале, который занимался «поисками евреев» в турбине самолёта, приземлившегося в аэропорту города.