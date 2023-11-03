Путин: власти России отреагируют на события в Дагестане в соответствии с законом

Российский лидер Владимир Путин заявил, что власти России отреагируют на события в Дагестане в соответствии с законом.

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с членами Общественной палаты России.

«Для Дагестана... это, не думаю, что какая-то тенденция главная. Это событие, на которое мы должны обратить внимание и должным образом в соответствии с российскими законами отреагировать. Мы это сделаем, конечно», — сказал он.

Ранее стало известно, что следователи установили личности более 20 подозреваемых, принимавших активное участие в массовых беспорядках в Дагестане. Также СК оценил в сотни миллионов рублей ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы.