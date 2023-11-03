СК установил более 20 подозреваемых по делу о беспорядках в Дагестане
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«К настоящему моменту установлены личности более 20 подозреваемых — активных участников массовых беспорядков», — говорится в заявлении СК.
Уточняется, что предварительные данные говорят о том, что ущерб от произошедших волнений составил сотни миллионов рублей.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов высмеял и подверг критике участника беспорядков в Махачкале, который занимался «поисками евреев» в турбине самолёта, приземлившегося в аэропорту города.