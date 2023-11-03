СК установил более 20 подозреваемых по делу о беспорядках в Дагестане

Пресс-служба Следственного комитета России заявила, что следователями установлены личности более 20 подозреваемых, принимавших активное участие в массовых беспорядках в Дагестане.

«К настоящему моменту установлены личности более 20 подозреваемых — активных участников массовых беспорядков», — говорится в заявлении СК.

Уточняется, что предварительные данные говорят о том, что ущерб от произошедших волнений составил сотни миллионов рублей.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов высмеял и подверг критике участника беспорядков в Махачкале, который занимался «поисками евреев» в турбине самолёта, приземлившегося в аэропорту города.