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Глава Дагестана высмеял искавшего евреев в турбине самолёта участника беспорядков

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Глава Дагестана Сергей Меликов высмеял и подверг критике участника беспорядков в Махачкале, который занимался «поисками евреев» в турбине самолёта, приземлившегося в аэропорту города.
Глава Дагестана высмеял искавшего евреев в турбине самолёта участника беспорядков
  • РИА Новости

«На фюзеляже или под крылом воздушного судна, в турбине искать евреев? Вот вам сейчас смешно. В первый раз, когда я увидел, у меня тоже улыбка была на лице, а потом мне стало страшно. Он туда заглядывает и смотрит — есть там еврей или нет», — заявил Меликов во время конференции «За межнациональный мир и согласие в Республике Дагестан».

По его словам, из-за таких вот людей над жителями региона теперь все смеются.

«Ну, над нами же весь мир смеётся сегодня благодаря вот этим проходимцам», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Меликов сообщил, что доложил российскому президенту Владимиру Путину о мерах наказания, которые грозят организаторам и участникам беспорядков в Махачкале.

30 октября МВД заявило о задержании 83 человек, принимавших участие в беспорядках в Дагестане. МВД, ФСБ и СК России продолжают оперативно-разыскные мероприятия.

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