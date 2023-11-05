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В Свердловской области кочегара насмерть придавило бревном

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В Североуральске Свердловской области кочегара деревообрабатывающего производства «СибирьЭкоСтрой» насмерть придавило бревном, которое соскользнуло во время перемещения, сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру региона.
В Свердловской области кочегара насмерть придавило бревном
  • РИА Новости

«Кочегар ООО «СибирьЭкоСтрой» в ходе исполнения трудовых обязанностей проводил работы по распиловке брёвен для отопления котельной. В ходе перемещения бревна оно соскользнуло и придавило работника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что от полученных травм мужчина скончался.

На данный момент проводится проверка соблюдения техники безопасности на рабочих местах.

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