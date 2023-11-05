В Свердловской области кочегара насмерть придавило бревном
- РИА Новости
«Кочегар ООО «СибирьЭкоСтрой» в ходе исполнения трудовых обязанностей проводил работы по распиловке брёвен для отопления котельной. В ходе перемещения бревна оно соскользнуло и придавило работника», — говорится в сообщении.
Отмечается, что от полученных травм мужчина скончался.
На данный момент проводится проверка соблюдения техники безопасности на рабочих местах.
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