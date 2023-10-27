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В Петербурге при прокладке траншеи у крематория погибли трое рабочих

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Прокуратура Санкт-Петербурга сообщила, что во время прокладки траншеи возле крематория на кладбище в Красногвардейском районе погибли трое рабочих.
В Петербурге при прокладке траншеи у крематория погибли трое рабочих
  • Gettyimages.ru

Как указывает ведомство, мужчин завалило землёй.

«Прокуратура Красногвардейского района организовала проверку по факту гибели рабочих при производстве работ... По предварительным данным, при проведении земляных работ произошло обрушение стенки траншеи», — отмечается в заявлении.

В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц организации в части соблюдений требований охраны труда.

Ранее в Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту гибели 27-летнего рабочего на стройке жилого дома по улице Азина.

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