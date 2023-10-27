В Петербурге при прокладке траншеи у крематория погибли трое рабочих

Прокуратура Санкт-Петербурга сообщила, что во время прокладки траншеи возле крематория на кладбище в Красногвардейском районе погибли трое рабочих.

Как указывает ведомство, мужчин завалило землёй.

«Прокуратура Красногвардейского района организовала проверку по факту гибели рабочих при производстве работ... По предварительным данным, при проведении земляных работ произошло обрушение стенки траншеи», — отмечается в заявлении.

В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц организации в части соблюдений требований охраны труда.

Ранее в Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту гибели 27-летнего рабочего на стройке жилого дома по улице Азина.