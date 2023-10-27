В Петербурге при прокладке траншеи у крематория погибли трое рабочих
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Как указывает ведомство, мужчин завалило землёй.
«Прокуратура Красногвардейского района организовала проверку по факту гибели рабочих при производстве работ... По предварительным данным, при проведении земляных работ произошло обрушение стенки траншеи», — отмечается в заявлении.
В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц организации в части соблюдений требований охраны труда.
Ранее в Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту гибели 27-летнего рабочего на стройке жилого дома по улице Азина.