В Екатеринбурге возбудили дело по факту гибели рабочего на стройке

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту гибели 27-летнего рабочего на стройке жилого дома по улице Азина. Он сорвался с 15-го этажа днём 29 сентября.

СУ СК России по Свердловской области возбудило дело по ч. 2 ст. 216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека), сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Следователи изучат документацию о проводящихся на объекте строительных работах и допросят очевидцев происшествия.

Ранее сообщалось, что рабочий погиб при взрыве на предприятии по переработке масла в городе Энгельсе Саратовской области.