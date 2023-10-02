Узнать больше

В Екатеринбурге возбудили дело по факту гибели рабочего на стройке

Короткая ссылка
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту гибели 27-летнего рабочего на стройке жилого дома по улице Азина. Он сорвался с 15-го этажа днём 29 сентября.
В Екатеринбурге возбудили дело по факту гибели рабочего на стройке
  • РИА Новости

СУ СК России по Свердловской области возбудило дело по ч. 2 ст. 216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека), сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Следователи изучат документацию о проводящихся на объекте строительных работах и допросят очевидцев происшествия.

Ранее сообщалось, что рабочий погиб при взрыве на предприятии по переработке масла в городе Энгельсе Саратовской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить