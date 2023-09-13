Рабочий погиб при взрыве на предприятии по переработке масла под Саратовом

Рабочий погиб при взрыве на предприятии по переработке масла в городе Энгельсе Саратовской области.

Об этом сообщило региональное управление СК России.

По данным ведомства, в производственном помещении одной из организаций города Энгельса, занимающейся переработкой растительного масла, произошёл хлопок с последующим возгоранием.

«Рабочий получил травмы и скончался на месте через непродолжительное время», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при сварочных работах.

Ранее в московской больнице скончался юноша, получивший ранения в результате взрыва неустановленного взрывного устройства у себя в квартире.