Рабочий погиб при взрыве на предприятии по переработке масла под Саратовом
- РИА Новости
Об этом сообщило региональное управление СК России.
По данным ведомства, в производственном помещении одной из организаций города Энгельса, занимающейся переработкой растительного масла, произошёл хлопок с последующим возгоранием.
«Рабочий получил травмы и скончался на месте через непродолжительное время», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при сварочных работах.
Ранее в московской больнице скончался юноша, получивший ранения в результате взрыва неустановленного взрывного устройства у себя в квартире.