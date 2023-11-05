Сын Кадырова Адам назначен начальником отдела безопасности главы республики

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Кадыров назначен на должность начальника отдела безопасности главы республики, сообщил министр здравоохранения Чечни Адам Алханов.

«От души поздравляю... Адама Кадырова с назначением на ответственную должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики», — написал Алханов в своём Telegram-канале.

Он отметил, что у Адама Кадырова есть богатый практический опыт и «в нём силён дух настоящего и отважного воина».

Ранее сыну главы Чечни Адаму Кадырову вручили орден «Дуслык» — вторую по значимости государственную награду в Татарстане.

Также старшая дочь Кадырова Айшат была удостоена звания «Народный артист Чечни».