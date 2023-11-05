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Сын Кадырова Адам назначен начальником отдела безопасности главы республики

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Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Кадыров назначен на должность начальника отдела безопасности главы республики, сообщил министр здравоохранения Чечни Адам Алханов.
Сын Кадырова Адам назначен начальником отдела безопасности главы республики
  • РИА Новости

«От души поздравляю... Адама Кадырова с назначением на ответственную должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики», — написал Алханов в своём Telegram-канале.

Он отметил, что у Адама Кадырова есть богатый практический опыт и «в нём силён дух настоящего и отважного воина».

Ранее сыну главы Чечни Адаму Кадырову вручили орден «Дуслык» — вторую по значимости государственную награду в Татарстане. 

Также старшая дочь Кадырова Айшат была удостоена звания «Народный артист Чечни».

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