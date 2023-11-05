Сын Кадырова Адам назначен начальником отдела безопасности главы республики
- РИА Новости
«От души поздравляю... Адама Кадырова с назначением на ответственную должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики», — написал Алханов в своём Telegram-канале.
Он отметил, что у Адама Кадырова есть богатый практический опыт и «в нём силён дух настоящего и отважного воина».
Ранее сыну главы Чечни Адаму Кадырову вручили орден «Дуслык» — вторую по значимости государственную награду в Татарстане.
Также старшая дочь Кадырова Айшат была удостоена звания «Народный артист Чечни».