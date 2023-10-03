Старшая дочь Кадырова Айшат получила звание народной артистки Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его старшая дочь Айшат была удостоена звания «Народный артист Чечни».

Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

По его словам, церемония награждения состоялась в грозненском Дворце торжеств имени Дагуна Омаева. Айшат Кадырова также получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Также указом главы ЧР ей присвоено звание «Народный артист Чеченской Республики», — добавил Кадыров.

Ранее сообщалось, что музыкального продюсера и основателя музыкальной группы «Земляне» Владимира Киселёва наградили Георгиевским крестом Донецкой Народной Республики.