Старшая дочь Кадырова Айшат получила звание народной артистки Чечни
- РИА Новости
Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.
По его словам, церемония награждения состоялась в грозненском Дворце торжеств имени Дагуна Омаева. Айшат Кадырова также получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
«Также указом главы ЧР ей присвоено звание «Народный артист Чеченской Республики», — добавил Кадыров.
Ранее сообщалось, что музыкального продюсера и основателя музыкальной группы «Земляне» Владимира Киселёва наградили Георгиевским крестом Донецкой Народной Республики.