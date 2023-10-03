Продюсер Киселёв награждён Георгиевским крестом ДНР

Музыкального продюсера и основателя музыкальной группы «Земляне» Владимира Киселёва наградили Георгиевским крестом Донецкой Народной Республики. Это общественная награда Международного союза общественных объединений «Всевеликое Войско Донское».

В приказе о награждении отмечено, что Киселёв удостоен награды «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, за бескорыстную гуманитарную помощь народу на освобождённых территориях…», говорится в пресс-релизе «Русской Медиагруппы».

Награждение прошло по казачьему обычаю.

Киселёв и команда «Землян», а также Денис Майданов, Дмитрий Певцов и другие российские артисты приняли участие в патриотическом марафоне в поддержку бойцов, в рамках которого посетили ЛНР, ДНР, Херсонскую область и Мелитополь в Запорожской области.

Ранее Владимир Киселёв учредил премию для военных и гражданских, уничтоживших западные танки в ходе спецоперации.