Министр Чечни поздравил сына Кадырова с назначением на «важную должность»

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил сына главы региона Адама Кадырова с назначением на «важную должность».

«От всей души поздравляю... Адама Кадырова с назначением на важную должность в службе безопасности Главы ЧР», — написал он в Telegram.

По словам министра, Адам Кадыров в своём юном возрасте уже несколько раз побывал в зоне СВО и проявил себя как отважный человек.

Ранее сыну главы Чечни Адаму Кадырову вручили орден «Дуслык» — вторую по значимости государственную награду в Татарстане.

Также старшая дочь Кадырова Айшат была удостоена звания «Народный артист Чечни».