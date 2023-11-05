Министр Чечни поздравил сына Кадырова с назначением на «важную должность»
«От всей души поздравляю... Адама Кадырова с назначением на важную должность в службе безопасности Главы ЧР», — написал он в Telegram.
По словам министра, Адам Кадыров в своём юном возрасте уже несколько раз побывал в зоне СВО и проявил себя как отважный человек.
Ранее сыну главы Чечни Адаму Кадырову вручили орден «Дуслык» — вторую по значимости государственную награду в Татарстане.
Также старшая дочь Кадырова Айшат была удостоена звания «Народный артист Чечни».