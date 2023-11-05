Бастрыкин поручил доложить о смерти мужчины в Сызрани
- РИА Новости
Об этом сообщает СК России в Telegram.
Отмечается, что в СМИ опубликована информация о том, что мать погибшего выразила несогласие с выводами правоохранительных органов относительно смерти сына.
«Сообщается, что в медицинское учреждение, где наступила смерть юноши, он был доставлен с ножевым ранением, однако причиной смерти указано заболевание, признаков которого у него при жизни не усматривалось», — говорится в сообщении.
Ранее мальчик, который ушёл кататься на велосипеде в деревне Яраткулова под Челябинском, был обнаружен мёртвым в пруду.