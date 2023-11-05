Пропавшего под Челябинском мальчика обнаружили мёртвым в пруду
- РИА Новости
Сотрудники полиции после пропажи ребёнка организовали оперативно-следственные мероприятия. Так, на берегу водоёма были найдены детские следы ног.
«Спасателями Кыштымского ПСО на лодке в 60 м от берега на глубине 1,5 м было обнаружено тело ребёнка, извлечено из воды и передано сотрудникам полиции», — говорится в заявлении.
На текущий момент устанавливается причина смерти несовершеннолетнего.
В МЧС отметили, что толщина льда на пруду составляет всего 3 см.
Ранее сообщалось, что в Кирове нашли живым пропавшего 15-летнего мальчика.