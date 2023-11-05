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Пропавшего под Челябинском мальчика обнаружили мёртвым в пруду

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Мальчик, который ушёл кататься на велосипеде в деревне Яраткулова под Челябинском, обнаружен мёртвым в пруду, сообщило МЧС по региону.
Пропавшего под Челябинском мальчика обнаружили мёртвым в пруду
  • РИА Новости

Сотрудники полиции после пропажи ребёнка организовали оперативно-следственные мероприятия. Так, на берегу водоёма были найдены детские следы ног.

«Спасателями Кыштымского ПСО на лодке в 60 м от берега на глубине 1,5 м было обнаружено тело ребёнка, извлечено из воды и передано сотрудникам полиции», — говорится в заявлении.

На текущий момент устанавливается причина смерти несовершеннолетнего.

В МЧС отметили, что толщина льда на пруду составляет всего 3 см.

Ранее сообщалось, что в Кирове нашли живым пропавшего 15-летнего мальчика.

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