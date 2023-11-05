Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

Глава Минобороны России Сергей Шойгу обратился с поздравлениями к военным разведчиками по случаю профессионального праздника.

«Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником, благодарю за преданную службу и ратный труд! Величие Родины — в ваших славных делах! Желаю крепкого здоровья, благополучия, новых свершений во имя России!» — говорится в заявлении министра.

Он отметил, что находясь на передовой, разведчики всегда мужественно выполняли свой долг, добывая ценные сведения, необходимые для защиты национальных интересов страны.

Шойгу также выразил особую благодарность ветеранам, которые делятся знаниями и опытом с молодым поколением защитников родины.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе поздравления военнослужащих и ветеранов с Днём защитника Отечества подчеркнул, что в данный момент этот праздник приобретает особое значение на фоне проведения специальной военной операции на Украине.