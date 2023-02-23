Шойгу заявил, что День защитника Отечества приобретает особое значение на фоне СВО

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе поздравления военнослужащих и ветеранов с Днём защитника Отечества подчеркнул, что в данный момент этот праздник приобретает особое значение на фоне проведения специальной военной операции на Украине.