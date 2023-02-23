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Шойгу заявил, что День защитника Отечества приобретает особое значение на фоне СВО

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе поздравления военнослужащих и ветеранов с Днём защитника Отечества подчеркнул, что в данный момент этот праздник приобретает особое значение на фоне проведения специальной военной операции на Украине.

Слова Шойгу приводит оборонное ведомство.

«Сегодня этот праздник приобретает особое значение, становится для нас символом сплочённости перед серьёзным вызовом», — подчеркнул министр.

Шойгу отметил, что российским военнослужащим в ходе спецоперации приходится отстаивать национальные интересы России.

В ходе выполнения этой задачи участники СВО проявляют мужество и самоотверженность, добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил с Днём защитника Отечества ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО.

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