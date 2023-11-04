Задержанный в Рязани заявил, что убийство пристава связано с личной неприязнью
- РИА Новости
«Задержанный пояснил, что преступление совершено на почве личной неприязни к потерпевшему и не связано со служебной деятельностью последнего», — сообщает Следственный комитет.
4 ноября в Рязани полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве судебного пристава.
Источник RT сообщил, что нападавший выстрелил в жертву как минимум три раза — в грудь, живот и голову. Елена, жена убитого, заявила RT, что ничего не знала об угрозах мужу, так как он ей о них не рассказывал.