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Сальдо: интеграция Херсонской области в правовую систему России завершена

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Интеграция Херсонской области в российское правовое пространство завершена, в регионе работают все федеральные структуры, заявил губернатор Владимир Сальдо.

«Правовая система Херсонской области уже интегрирована в российскую. Созданы три полноценные ветви власти, структуры всех федеральных ведомств, работают российские законы и нормы. Качественно процесс, можно сказать, завершён», — сказал он ТАСС.

По словам политика, властям региона теперь осталось только расширить правовую систему и заниматься её усовершенствованием.

Президент России Владимир Путин ранее назвал выборы в новых регионах важным шагом по интеграции в Россию.

Также Путин подписал закон, согласно которому 30 сентября в стране будет праздноваться День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

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