Сальдо: интеграция Херсонской области в правовую систему России завершена
«Правовая система Херсонской области уже интегрирована в российскую. Созданы три полноценные ветви власти, структуры всех федеральных ведомств, работают российские законы и нормы. Качественно процесс, можно сказать, завершён», — сказал он ТАСС.
По словам политика, властям региона теперь осталось только расширить правовую систему и заниматься её усовершенствованием.
Президент России Владимир Путин ранее назвал выборы в новых регионах важным шагом по интеграции в Россию.
Также Путин подписал закон, согласно которому 30 сентября в стране будет праздноваться День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.