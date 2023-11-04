КПП «Ивангород» на границе с Эстонией временно закроют на ремонт
«Временно закрыть автомобильный грузопассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации Ивангород (Ленинградская область) (за исключением его пешеходной составляющей) с 1 февраля», — приводит текст официального документа РИА Новости.
МИД России было поручено уведомить эстонскую сторону о решении.
Ранее латвийский министр внутренних дел Рихард Козловскис заявил, что Латвия приостановила работу пунктов пропуска «Педедзе» и «Виентули» на границе с Россией.
Также сообщалось, что пассажиропоток на крупнейших пунктах пропуска на российской границе в Юго-Восточной Финляндии сократился примерно на 7,3%.