Пассажиропоток на финско-российской границе сократился на 7%

Пассажиропоток на крупнейших пунктах пропуска на российской границе в Юго-Восточной Финляндии сократился примерно на 7,3%.

Об этом сообщили в пресс-службе пограничной охраны Финляндии.

«Всего через пункты пропуска на юго-востоке Финляндии в субботу, 16 сентября, границу пересекли около 3929 человек по сравнению с неделей ранее, когда 9 сентября границу пересекли около 4237 (-7,3%)», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее Финляндия ввела запрет на въезд в страну зарегистрированных в России автомобилей с полуночи 16 сентября.

12 сентября власти Латвии приняли решение запретить въезд в страну автомобилям, которые зарегистрированы в России.