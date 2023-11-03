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Психолог Аблямитова рассказала о способах борьбы с сонливостью

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Психолог Регина Аблямитова заявила, что для сохранения бодрости и энергии важно уделять внимание здоровью и правильному образу жизни.
Психолог Аблямитова рассказала о способах борьбы с сонливостью
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

В беседе с «МК в Питере» она напомнила, в частности, о роли витамина D. Рекомендуется ежедневно гулять, предпочтительно в светлое время суток.

Ещё один важный фактор в борьбе с сонливостью — режим сна. Сон должен быть регулярным и качественным.

Аблямитова советует ложиться не позже 23:00.

Ранее доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Анжелика Полина в беседе с Общественной службой новостей заявила, что к признакам осенней хандры относятся снижение физической активности, отсутствие мотивации, быстрая утомляемость, снижение самооценки.

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