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Жителям Волгоградской области вручили награды в преддверии Дня народного единства

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил награды жителям региона в преддверии Дня народного единства.
Жителям Волгоградской области вручили награды в преддверии Дня народного единства
  • © volgograd.ru

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу главы региона.

В частности, награждены медики, дорожники, аграрии, промышленники, спортсмены. За заслуги в медицине благодарность президента получил коллектив больницы №25.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени вручена главе Волжского Игорю Воронину, медаль «За труды по сельскому хозяйству» — директору АО «Солодча» Борису Попову.

Ранее сообщалось, что в Омской области вручили госнаграды отличившимся жителям региона.

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