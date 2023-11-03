Жителям Волгоградской области вручили награды в преддверии Дня народного единства

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил награды жителям региона в преддверии Дня народного единства.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу главы региона.

В частности, награждены медики, дорожники, аграрии, промышленники, спортсмены. За заслуги в медицине благодарность президента получил коллектив больницы №25.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени вручена главе Волжского Игорю Воронину, медаль «За труды по сельскому хозяйству» — директору АО «Солодча» Борису Попову.

Ранее сообщалось, что в Омской области вручили госнаграды отличившимся жителям региона.