В Омской области вручили госнаграды отличившимся жителям региона

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в преддверии празднования Дня народного единства вручил жителям региона государственные награды.

Об этом сообщает gorod55.ru.

«Предстоящий День народного единства — напоминание, что сила нашей страны при всём многообразии наших культур, религий, национальностей, рода занятий и профессий — в нашем единстве», — заявил Хоценко.

Орденами и медалями, а также почётными званиями и знаками отличия были награждены главный балетмейстер Омского русского народного хора Зуфар Толбеев, ведущий конструктор ЦКБА Виталий Юлун и другие представители культуры, науки, медицины, производственных профессий региона.

Ранее сообщалось, что в городе Артёме Приморского края отличившимся жителям и коллективам вручили награды.