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В Москве украсят общественный транспорт в честь Дня народного единства

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В Москве украсят автобусы, электробусы и трамваи в честь Дня народного единства, который отмечается 4 ноября.
В Москве украсят общественный транспорт в честь Дня народного единства

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Дептранса.

«Ко Дню народного единства мы по традиции украсим городской транспорт. Поздравляю всех москвичей с наступающим праздником», — заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Электробусы с тематической оклейкой уже курсируют на трёх городских маршрутах. Триколором украшено более 850 вагонов метро.

Ранее власти Ростова-на-Дону рассказали о программе патриотических мероприятий, которые пройдут в День народного единства.

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