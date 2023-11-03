В Москве украсят общественный транспорт в честь Дня народного единства

В Москве украсят автобусы, электробусы и трамваи в честь Дня народного единства, который отмечается 4 ноября.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Дептранса.

«Ко Дню народного единства мы по традиции украсим городской транспорт. Поздравляю всех москвичей с наступающим праздником», — заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Электробусы с тематической оклейкой уже курсируют на трёх городских маршрутах. Триколором украшено более 850 вагонов метро.

Ранее власти Ростова-на-Дону рассказали о программе патриотических мероприятий, которые пройдут в День народного единства.