В Москве украсят общественный транспорт в честь Дня народного единства
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Дептранса.
«Ко Дню народного единства мы по традиции украсим городской транспорт. Поздравляю всех москвичей с наступающим праздником», — заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Электробусы с тематической оклейкой уже курсируют на трёх городских маршрутах. Триколором украшено более 850 вагонов метро.
Ранее власти Ростова-на-Дону рассказали о программе патриотических мероприятий, которые пройдут в День народного единства.