В школы Крыма поступило цифровое оборудование на 131 млн рублей

В Республике Крым в рамках нацпроекта «Образование» в 41 школу поступило новое цифровое оборудование на сумму 131 млн рублей.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство республики.

Отмечается, что учебные заведения оснастили интерактивными панелями, камерами видеонаблюдения, ноутбуками, телевизорами и многофункциональными устройствами.

Это позволит учащимся получать доступ к платформам цифрового образовательного контента и цифровым тренажёрам.

Ранее сообщалось, что на программу «Образование Подмосковья» направят более 190 млрд рублей.