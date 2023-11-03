RT в Telegram
Подпишись

В школы Крыма поступило цифровое оборудование на 131 млн рублей

Короткая ссылка
В Республике Крым в рамках нацпроекта «Образование» в 41 школу поступило новое цифровое оборудование на сумму 131 млн рублей.
В школы Крыма поступило цифровое оборудование на 131 млн рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Carlos Barquero Perez

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство республики.

Отмечается, что учебные заведения оснастили интерактивными панелями, камерами видеонаблюдения, ноутбуками, телевизорами и многофункциональными устройствами.

Это позволит учащимся получать доступ к платформам цифрового образовательного контента и цифровым тренажёрам.

Ранее сообщалось, что на программу «Образование Подмосковья» направят более 190 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить