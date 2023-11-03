В школы Крыма поступило цифровое оборудование на 131 млн рублей
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Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство республики.
Отмечается, что учебные заведения оснастили интерактивными панелями, камерами видеонаблюдения, ноутбуками, телевизорами и многофункциональными устройствами.
Это позволит учащимся получать доступ к платформам цифрового образовательного контента и цифровым тренажёрам.
Ранее сообщалось, что на программу «Образование Подмосковья» направят более 190 млрд рублей.